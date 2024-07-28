ايران تقيم حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان

انطلقت في طهران، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي هذه المراسم التي أقيمت في حسينية الإمام الخميني ينفذ المرشد الأعلى حكم انتخاب مسعود بزشكيان استنادا إلى البند 9 من المادة 110 من الدستور الإيراني، فيما يقدم وزير الداخلية في هذه المراسم تقريرا عن سير عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وذلك بعد قراءة نص مرسوم الرئيس المنتخب وتصريحات المرشد الأعلى.

ويشارك في هذه المراسم أكثر من 80 وفداً أجنبياً من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، بحسب ما ذكر المتحدث باسم رئاسة البرلمان "علي رضا مير سليمي".

وقال سليمي إنه "يشارك في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان 80 وفداً أجنبياً من مسؤولي مختلف الدول والمنظمات الدولية وحضور 300 ضيف أجنبي"، مضيفاً "كما يشارك نحو 2500 شخصية سياسية ورجال الدين وأساتذة الجامعات والمفكرين في هذا الحفل".

وستقام الثلاثاء من هذا الاسبوع مراسم أداء اليمين الدستوري في مبنى البرلمان الإيراني للرئيس مسعود بزشكيان