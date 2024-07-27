صحيفة تركية تكشف مكان وموعد لقاء أردوغان والأسد

نشرت صحيفة تركيا، عن تباحث مسؤولون أتراك وسوريون عِبر ثلاث جولات من المحادثات خلال الشهر الماضي حول تطبيع العلاقات الثنائية وتنظيم الاجتماع الأول بين رئيسي البلدين منذ عام 2011.

وأكدت الصحيفة أنه في البداية تمت مناقشة العراق كمكان اجتماع لأردوغان والأسد، والآن تدرس أنقرة خيار عقد قمة عند نقطة تفتيش كسب في سوريا على الحدود مع تركيا، وأضافت، العملية تتطور بسرعة، سيعقد اللقاء كحد أقصى خلال شهر أغسطس.

ومن الجدير بالذكر أن أردوغان كان قد صرح في 11 يوليو بأنه تم تكليف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس بشار الأسد، قد يعقد في دولة ثالثة.

بالمقابل، أشار الأسد خلال حديث صحافي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية السورية في وقت سابق، إلى استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان شريطة أن يحقق اللقاء مصلحة البلاد.