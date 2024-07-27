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إيران: إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك!


أعلن مجلس الإعلام الحكومي الإيراني عن إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك غدا الأحد بسبب الحر الشديد.

وذكرت أمانة مجلس الإعلام الحكومي في بيانها، إثر استمرار درجات الحرارة الشديدة وغير المسبوقة وحفاظا على صحة المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة، سيتم إغلاق جميع الدوائر والمراكز الحكومية والبنوك في جميع أنحاء ايران (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) يوم غد الأحد. 

وتابع البيان، تم تحديد الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) من الساعة 6 إلى 10 صباحا يوم السبت.

وأوضح البيان، يسمح أيضا بالعمل عن بعد للموظفين غير القادرين على الحضور إلى مكان العمل بسبب ظروفهم الصحية.

 وكانت العاصمة طهران قد شهدت أشد أيامها حرارة ابتداء من ظهر الأربعاء وسجلت درجة حرارة 43 درجة في مدينة ورامين، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة.

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