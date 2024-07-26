تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الايرانية بسبب موجة الحرارة الشديدة

أعلنت الحكومة الإيرانية، تقليص الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بسبب موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم:" أن القرار جاء في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين وإدارة استهلاك الطاقة في ظل استمرار درجات الحرارة المرتفعة"، لافتة إلى، أنه "بموجب القرار، ستعمل جميع المؤسسات الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد من الساعة 06:00 إلى 10:00 صباحاً، باستثناء خدمات الطوارئ".

وأضافت، أن "درجات الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق جنوب إيران، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في العاصمة طهران 42 درجة مئوية غداً"، مشيرة إلى، أنه "بسبب موجة الحر الشديدة، سجل استهلاك الكهرباء في إيران مستوى قياسيا بلغ 79,189 ميغاواط في 24 يوليو/ تموز ، وهو ما دفع شركة توزيع الكهرباء "تافانير" إلى أنها ستطلب من الحكومة إعلان عطلة في القطاعين العام والخاص في العاصمة طهران يوم 27 يوليو".

وقال المدير العام لشركة "تافانير" مصطفى رجبى مشهدي في تصريح إن "درجات الحرارة المتوسطة في البلاد ارتفعت بمقدار درجتين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تحميل إضافي على استهلاك الكهرباء".