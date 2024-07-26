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أوباما يكشف عن مرشحه للبيت الأبيض


كشف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، مرشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني القادم.

وقال أوباما إنه يدعم ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للبيت الأبيض عن الحزب الديمقراطي.

وكتب أوباما على منصة إكس "اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس. قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة وإنها تحظى بدعمنا الكامل".

وكان أوباما امتنع بالأيام الماضية عن دعم ترشيح بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

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