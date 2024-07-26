رئيس البرلمان التركي يؤكد ان نتنياهو مجرم حرب ومكانه قفص الاتهام وليس البرلمانات

اكد رئيس البرلمان التركي / نعمان قورتولموش / ان بنيامين نتنياهو مجرم حرب ومكانه قفص الاتهام والسجن وليس البرلمان .

وقال قورتولموش في بيان له اليوم الجمعة : ان استضافة الكونغرس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمل مستهجن كون نتنياهو مجرم حرب ومكان مجرمي الحرب كرسي الاتهام والسجن وليس منابر البرلمانات".

وشدد رئيس البرلمان التركي على أن "استعراض نتنياهو القائم على الأكاذيب لن يكون كافيا للتستر على المذبحة التي وصلت مستوى الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب الصارخة في غزة".

وعبر عن تقديره لأعضاء الكونغرس الذين لم يحضروا الجلسة، وعارضوا منذ البداية السماح لشخصية مثل نتنياهو بإلقاء كلمة في برلمانهم، وأبدوا اعتراضهم بكل شجاعة.​​​​​​​

وكان نتنياهو القى مساء الاربعاء الماضي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي بواشنطن، في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ، تنديدا بها في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة .