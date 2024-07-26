هاريس‭:‬ مستعدة لمناظرة مع ترامب.. فلنفعلها

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، الخميس، إنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وقالت هاريس للصحافيين: "أنا مستعدة، فلنفعلها"، نقلا عن رويترز.

من جانبه، قال جيسون ميلر المستشار الكبير لحملة ترامب لـ"أكسيوس"، الخميس، إن المناظرة التلفزيونية بين الرئيس السابق ترامب ونائبة الرئيس هاريس "سوف تحدث".

وقال ميلر إن حملة ترامب "غير ملتزمة" بمناظرة 10 سبتمبر التي تستضيفها شبكة ABC News، ولكن سيكون هناك مناظرة أخرى ويجب أن تكون هناك مناظرات متعددة.

وقال ترامب في الأيام الأخيرة إنه سيناظر هاريس لكنه رفض مناظرة شبكة ABC، داعيًا إلى وسيلة إعلامية أكثر محافظة مثل Fox News لاستضافتها.

وأدى إنهاء الرئيس بايدن لمحاولته للترشح للرئاسة وتأمين هاريس بسرعة عددًا كافيًا من المندوبين الديمقراطيين لتصبح المرشحة المفترضة للحزب إلى إثارة تساؤلات حول جدول المناظرات المستقبلية.

وعلق ميلر: "ستحدث المناظرة. لست متأكدًا من أنها ستكون على ABC".

وأضاف: "لن يكون هناك مناظرة أخرى فحسب، بل يجب أن تكون هناك مناظرات متعددة. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض التنوع في المنافذ الإعلامية فيما يتعلق بمن يستضيف المناظرة، لكنني أعتقد أن الجمهور لن يقتنع إذا أجرينا مناظرة واحدة فقط ضد هاريس في الانتخابات العامة".

واقترح أيضًا أن تشارك وسيلة إعلامية أميركية من أصل إسباني في إحدى المناظرات.

واقترحت قناة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء مناظرة في 17 سبتمبر في بنسلفانيا يديرها المذيعان بريت باير ومارثا ماكالوم وأرسلت رسائل دعوة إلى حملتي ترامب وهاريس.