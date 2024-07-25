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 روسيا تعلق على إتصالات المسار الثاني مع الأمريكيين


بيّنت وزارة الخارجية الروسية أن اتصالات المسار الثاني التي يجريها الخبراء الروس والأمريكان بشأن أوكرانيا لا جدوى لها في هذه المرحلة بسبب تحيز الأمريكيين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تأكيدها أن اتصالات المسار الثاني التي تعني التفاعل بين خبراء العلوم السياسية وممثلين آخرين عن المجتمع العلمي والأكاديمي، جرت بالفعل منذ فترة في دولة ثالثة.

جاء ذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن موسكو وواشنطن أجرتا اتصالات غير معلنة عبر المسار الثاني لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت زاخاروفا أن الخارجية الروسية تتلقى معلومات حول محتوى مثل هذه "المشاورات"، رغم أنها لا تعتبرها ذات جدوى في هذه المرحلة من العملية العسكرية الخاصة بسبب التحيز المتعمد المناهض روسيا الذي تبديه الولايات المتحدة ودول غير صديقة أخرى.

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