بيلوسي تقاطع خطاب نتنياهو في الكونغرس

انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى عشرات المشرعين الذين يخططون لمقاطعة الخطاب المشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، يوم الأربعاء (24 تموز 2024).

وتتزايد قائمة المشرعين الذين يقاطعون الخطاب، كما قال أحد الجمهوريين قال إنه لن يحضر. حسب موقع "أكسيوس".

وقال النائب توماس ماسي (الجمهوري عن ولاية كنتاكي)، في منشور على موقع اكس: "الغرض من جعل نتنياهو يخاطب الكونجرس هو تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل".

وأضاف: "لا أشعر بأنني داعم لذلك لن أحضر".

وقد سبق وندد عدد من الديموقراطيين بسلوك الزعيم الإسرائيلي اليميني في الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين، وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس.

من المنتظر أن يُلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، خطابا أمام الكونغرس الأميركي سيحاول خلاله الضغط على الولايات المتحدة في سياق متوتر بين البلدين الحليفين بعد 9 أشهر من الحرب في قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها نتنياهو الكونغرس، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة، وفقا لفرانس برس.