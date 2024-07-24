إيران تستدعي سفير بريطانيا

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، سفير بريطانيا لدى طهران "سايمون شيركليف" إلى مبنى الخارجية وذلك للاحتجاج على قيام الحكومة البريطانية بتسليم أحد الإيرانيين إلى الولايات المتحدة بتهمة التحايل على العقوبات المفروضة على إيران.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إنه "على إثر قيام الحكومة البريطانية بتسليم أحد المواطنين الإيرانيين إلى أمريكا بتهمة التهرب من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية".

وأبلغ المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني "احتجاج طهران الشديد على الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى أمريكا".

وأضاف المسؤول الإيراني إنه "بعد أن علمت الخارجية الإيرانية باعتقال هذا المواطن الإيراني بشكل غير قانوني، تابعت الوزارة ضرورة إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن، ولا تزال الجهود مستمرة في هذا الصدد".

ولم توضح السلطات الإيرانية هوية المواطن الذي اعتقلته بريطانيا وسلمته إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، فيما تفرض واشنطن والقوى الغربية عقوبات صارمة على طهران بسبب البرنامج النووي والأنشطة الصاروخية.