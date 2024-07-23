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جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني في إيران


صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، بأن أول محاكمة للمتهمين باغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني، ستعقد في السابع من سبتمبر المقبل في المحاكم الإيرانية، فيما لم يكشف تفاصيل عن من هم المتهمين وما اذا كانت جلسة حكم غيابي بحق السلطات الامريكية، ام اشخاص فعليين معتقلين.

وذكر المتحدث القضائي، أصغر جهانجير في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، نشرتها وسائل اعلام إيرانية، إن إيران اتبعت الأطر القانونية الدولية في اغتيال الفريق سليماني، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال تمت بناء على أمر مباشر من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق.

وأضاف أنه تم إصدار لائحة اتهام في هذه القضية القضائية التي رفعت ضد 73 متهماً، بينهم ترامب ووزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، مبينا ان  نحو 3300 شخص تقدموا بشكاوى قضائية في هذه القضية، وتمت متابعة القضية من خلال الجانبين القانوني والجنائي.

ولفت المتحدث باسم القضاء الإيراني الى أن القضية تمت متابعتها من الناحية القانونية في الفرع 55 للمحكمة القانونية للعلاقات الدولية التابعة لوزارة العدل في طهران.

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