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هانيبال القذافي يطالب القضاء اللبناني بأخذ إفادة الوزير السابق وئام وهاب في قضية السيد موسى الصدر


طالب هانيبال القذافي المسجون في لبنان القضاء اللبناني بأخذ إفادة الوزير اللبناني السابق وئام وهاب في قضية اختفاء موسى الصدر عام 1978، إذ اعتبر القذافي الابن أن طلبه "يمثل إخبارا رسميا إلى المحقق العدلي اللبناني".

وذكر لوكالة "سبوتنيك" عبر مصدر مقرب منه، اليوم الثلاثاء: "أطالب القضاء اللبناني بالإطلاع على أي معلومة يمكن أن تفيد بالوصول إلى الحقيقة في قضية الإمام المغيب موسى الصدر".

وأوضح أن "الوزير السابق وئام وهاب قال في مقابلة تلفزيونية على قناة "الغد" بأن لديه معلومات عن مصير الإمام المغيب موسى الصدر، كان قد أطلعه عليها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي خلال لقاء سابق جمعهما".

وأعرب هانيبال القذافي عن أمله "أن يأخذ التحقيق منحىً جدي، وعدم إهمال أي معلومة متعلقة بالقضية، وخاصة من صرح علنا بأنه يمتلك معلومات كما فعل الوزير وهاب، مع العلم أن وهاب كان له مواقف سابقة وتصريحات علنية تطالب القضاء بأن يخلي سبيل القذافي".

كما أعرب عن "عتبه على محبي الإمام موسى الصدر، وعائلته وحركة " أمل" واللذين ينتظرون معرفة الحقيقة، بأنهم لم يأخذوا حديث الوزير السابق وئام وهاب على محمل الجد، في حين تم سجنه لمدة 10 سنوات لمجرد الاشتباه بأنه يملك معلومات عن القضية"، حيث أكد أنه لا يملك أي معلومات عن مصير الصدر وأنه مسجون في قضية لا علاقة له بها خاصة أنه كان بعمر 3 سنوات عند وقوع الحادثة.

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