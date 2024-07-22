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مديرة الخدمة السرية : فشلنا بتامين حماية ترامب


اعترفت رئيسة جهاز الخدمة السرية كمبرلي تشيتل، بالفشل في حماية المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أثناء كلمة له في حشد انتخابي تعرض فيه لمحاولة اغتيال، قائلة: فشلنا في حماية ترامب واتحمل مسؤولية ذلك. 

وقالت خلال شهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي: "نتوقع أن نضحي بحياتنا من أجل عدم الفشل في مهماتنا". 

وقد أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه رفض طلبات من فريق حراسة دونالد ترمب للحصول على موارد إضافية خلال العامين السابقين لمحاولة اغتياله الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". 

وتعرض الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال في 13 تموز الحالي، حيث أُصيب إثر إطلاق نار أثناء عقده تجمعا انتخابيا في بتلر، بنسيلفانيا. 

ووفقًا لفيديوهات، كان ترامب ينزف من أذنه اليمنى بعد إطلاق النار، وقُتل مُنفذ الهجوم طوماس ماثيو كروكس في موقع الحادث من قبل افراد قناصة الخدمة السرية وحين معاينة الجثة وجد بحوزته بندقية من نوع AR-15 المستخدمة في العملية

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