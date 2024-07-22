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السلطات الإيرانية: احتجاز 12 فرداً من طاقم سفينة أجنبية


أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأثنين (22 تموز 2024)، اعتقال 12 شخصاً كانوا على متن سفينة أجنبية احتجزتها قوات الحرس في ميناء بوشهر جنوب إيران بذريعة تهريب الوقود.

وقال بيان للمنطقة الثانية لقوات البحرية في الحرس الثوري، إنه "تم احتجاز ناقلة نفط تحمل أكثر من 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب وترفع علم توغو وعلى متنها 12 شخصاً من أفراد الطاقم من قبل مقاتلي هذه المنطقة على شواطئ بوشهر".

وأضاف البيان، إنه "تم الاستيلاء على هذه السفينة بعد مراقبتها مساء يوم الاثنين، وهي تحمل الاسم التجاري "بيتل جوسي" وعلم دولة توغو الإفريقية، وكانت تقوم بتهريب الوقود وجرى توقيفها بأمر من السلطات القضائية".

وتابع: "قد تم نقل هذه السفينة مع طاقمها المكون من 12 فردًا يحملون الجنسيتين الهندية والسريلانكية إلى مرسى بوشهر وهم تحت المراقبة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر مقربة من السلطات الإيرانية، إن الناقلة التي احتجزتها البحرية في ميناء بوشهر جنوب البلاد، يمتلكها رجل أعمال صهيوني.

وقالت المصادر ، إن "الناقلة التي احتجزتها بحرية السلطات الإيرانية يمتلكها رجل أعمال صهيوني وإن وجهة هذه الناقلة هي الأراضي المحتلة (إسرائيل) وليس الامارات العربية المتحدة كما يجري تداوله".

وأضافت، إن "هذه الناقلة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من الوقود الإيراني، صحيح انها تدار من قبل شركة إماراتية لكن صاحب هذه الناقلة ومالكها هو رجل أعمال صهيوني".

ووفق المصادر فإن "هذه الناقلة كان على متنها 8 أشخاص من جنسيات أجنبية ثلاثة منهم من بنغلادش والبقية من جنسيات مختلفة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الاثنين، بأن القوة البحرية التابعة للسلطات الإيرانية استولت على ناقلة نفط ترفع علم توغو على مسافة 61 ميلاً بحرياً من ميناء بوشهر جنوب إيران المطل على الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، إن "قوة بحرية استولت على ناقلة نفط ترفع علم توغو وتديرها الإمارات، وكانت تحمل 1500 طن من النفط والغاز البحري".

ووفق الوكالة إن الحادث وقع يوم الأحد على بعد 61 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء بوشهر، وهو من غير المرجح أن يكون له دافع سياسي ولا يعتبر حدثًا "حربيًا".

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