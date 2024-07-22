حسب صحيفة تركية : لقاء مرتقب بين اردوغان وبشار الاسد في موسكو قريبا

كشفت صحيفة / ديلي صباح / التركية في تقرير خبري نشرته اليوم عن لقاء مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الاسد في موسكو خلال شهر اب المقبل .

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق ان اللقاء بين اردوغان وبشار الاسد سيشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كونه الوسيط بين الطرفين .

واشارت الصحيفة الى انه من الممكن ان يشارك باللقاء رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني دون ان تذكر الصحيفة اية معلومات عن مشاركة الطرف الايراني كما ذكرتها بعض وسائل الاعلام في وقت سابق .

وكان اردوغان قد اعلن في وقت سابق عن استعداده للقاء بشار الاسد في تركيا او في بلد اخر لطي صفحة الماضي وقد كلف وزير خارجيته هاكان فيدان لتنظيم هذا اللقاء .

من جهته اكد بشار الاسد استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان شريطة أن يحقق اللقاء مصلحة البلاد.

وكانت بعض وسائل الاعلام التركية قد ذكرت في وقت سابق ان اللقاء بين اردوغان وبشار الاسد يمكن ان يعقد في بغداد بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني