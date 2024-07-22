البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة نفط تديرها الامارات في الخليج العربي

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، ناقلة نفط أجنبية ترفع علم توغو وتديرها الإمارات في الخليج العربي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية في تصريحات، بأن "القوة البحرية الإيرانية سيطرت على ناقلة نفط ترفع علم توغو على مسافة 61 ميلاً بحرياً من ميناء بوشهر جنوب إيران المطل على الخليج العربي"، مبينة أن "الناقلة تديرها الإمارات وكانت تحمل 1500 طن من النفط والغاز البحري".

وأضافت أن "الحادث وقع في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، وهو من غير المرجح أن يكون له دافع سياسي ولا يعتبر حدثًا حربيًا"، مشيرة الى أن "السلطات الإيرانية لم تكشف لغاية الآن عن اسباب احتجاز هذه الناقلة وعدد طاقهما الذين تم احتجازهم".