الكشف عن نسبة الديمقراطيين المؤيدين لترشيح هاريس لانتخابات الرئاسة الأمريكية

كشفت شبكة CNN أن أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون ترشيح كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.

وذكر التقرير: "لقد أيد علانية ما لا يقل عن 27 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب الرئيس - وهذا يمثل غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ"

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يبلغ 47 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، أيّد ما لا يقل عن 60 ديمقراطيا في مجلس النواب ترشيح هاريس. حسبما ذكره تقرير الشبكة الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن بايدن، أعلن أمس الأحد أنه لن يسعى لإعادة انتخابه. وعلى التوازي مع ذلك، أعلن تأييده ترشيح نائبته كامالا هاريس.