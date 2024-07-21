رئيس مجلس النواب الأميركي: على بايدن الاستقالة من منصبه كرئيس "فورا"

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، الرئيس الامريكي جو بايدن الى الاستقالة من منصبه كرئيس "فورا".

وقال جونسون "رغم الفوضى بالبيت الأبيض يجب أن يعلم خصومنا أن الكونغرس والجيش ملتزمون بالدفاع عن مصالحنا".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انهى حملته لإعادة انتخابه وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي للانتخابات، وفق ما أعلنه في بيان اليوم الأحد.

وجاء إعلان بايدن الذي نشر على حسابه بموقع "إكس"، بعد أن شكك قادة ديمقراطيون في قدراته الصحية ودعوه للانسحاب من السباق، خشية الخسارة أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وقال أكثر من 35 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس إنه حان الوقت لبايدن لترك السباق.