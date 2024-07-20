فانس: يجب أن يستقيل بايدن على الفور

طالب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي السيناتور الجمهوري جي دي فانس، اليوم السبت، الرئيس جو بايدن بالاستقالة فورا مشيرا إلى أنه غير قادر لا على الفوز بالسباق الرئاسي ولا على الخدمة كرئيس حاليا.

ووجه فانس دعوة لبايدن عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "إذا كنت لا تستطيع خوض السباق، فلا يمكنك أن تستمر في الخدمة أيضا"، مضيفا "يجب أن يستقيل على الفور".

ووفقا لفانس فإن "أي شخص يرى أن على بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، دون التنحي عن الرئاسة حاليا يظهر قدرا لا يصدق من قلة الحياء".

وفي وقت سابق من السبت أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مقربين من الرئيس جو بايدن أنه لم يغير موقفه الرافض للانسحاب من الانتخابات حتى الآن، رغم تقبّله فكرة أنه قد لن يتمكن من مواصلة السباق الرئاسي.

و قالت شبكة "إن بي سي" إن بايدن، غاضب بسبب تخلي العديد من أعضاء حزبه عنه، ويشعر بالاستياء بشكل متزايد إزاء ما يراه من حملة منظمة لإخراجه من السباق، وتجاه بعض أولئك الذين اعتبرهم ذات يوم مقربين، بما في ذلك باراك أوباما.

ويعتبر النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، المحرض الرئيسي، لكنه منزعج أيضا من أوباما، ويرى فيه سيدا للدمى متلاعبا من خلف الكواليس.