روسيا: مطاراتنا لم تتأثر ابداً بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة

أعلنت إدارة مطار "دوموديدوفو" الروسي، عدم تاثره بالخلل التقني العالمي في أنظمة الحوسبة.

وقال المكتب الصحفي للمطار أن "العطل العالمي في تكنولوجيا المعلومات لم يؤثر على عمل المطار"، مبينا ان "المطار مستعد لتقديم نظام الحجز الاحتياطي "أسترا" لشركائه، وهو نظام حجز احتياطي روسي بالكامل".

فيما قالت شركة "ريد وينجز" إن "شركات الطيران الروسية قد تحولت منذ فترة طويلة إلى نظام الحجز المحلي، لذلك لم يؤثر العطل العالمي عليها".