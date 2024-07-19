العطل التقني العالمي يصيب اغلب المطارات التركية والرحلات الجوية

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تأثر نظامها نتيجة الخلل الفني المتعلق بالإنترنت، مؤكدة وجود خلل في أنظمة الحجوزات وشراء التذاكر.

وطالت الأزمة شركات الطيران التركية الأخرى، التي أكدت أنها تواجه ذات الخلل الفني، وبينها خطوط أونور وبيغاسوس والأناضول وأطلس جت.

وضرب اعطل التقني أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم، حيث شهدت شركات الطيران والمطارات والبنوك وشركات الإعلام اضطرابات أدت إلى قلب الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها وشهدت بنوك اضطراب في أنشطتها في ظل عطل تقني ضرب أنظمة الحوسبة حول العالم ما ينذر بخسائر مالية فادحة.

من جهته أكد وزير المواصلات التركي / عبد القادر أورال أوغلو/ أن المشكلة التقنية في الحواسيب حول العالم ليست ناجمة عن هجوم سيبراني.

وقال أورال أوغلو في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لا يوجد هجوم سيبراني.. لقد تم التغلب على جزء كبير من الاضطراب في بعض مؤسساتنا"، فيما أشار إلى أن الحديث يدور حول خلل طال البنوك، والمشافي، وبعض محطات الطاقة والكهرباء، والمصانع .