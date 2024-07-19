الصفحة الدولية

العطل التقني العالمي يصيب اغلب المطارات التركية والرحلات الجوية


أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تأثر نظامها نتيجة الخلل الفني المتعلق بالإنترنت، مؤكدة وجود خلل في أنظمة الحجوزات وشراء التذاكر.

وطالت الأزمة شركات الطيران التركية الأخرى، التي أكدت أنها تواجه ذات الخلل الفني، وبينها خطوط أونور وبيغاسوس والأناضول وأطلس جت.

وضرب اعطل التقني أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم، حيث شهدت شركات الطيران والمطارات والبنوك وشركات الإعلام اضطرابات أدت إلى قلب الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها وشهدت بنوك اضطراب في أنشطتها في ظل عطل تقني ضرب أنظمة الحوسبة حول العالم ما ينذر بخسائر مالية فادحة.

من جهته أكد وزير المواصلات التركي / عبد القادر أورال أوغلو/ أن المشكلة التقنية في الحواسيب حول العالم ليست ناجمة عن هجوم سيبراني.

وقال أورال أوغلو في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لا يوجد هجوم سيبراني.. لقد تم التغلب على جزء كبير من الاضطراب في بعض مؤسساتنا"، فيما أشار إلى أن الحديث يدور حول خلل طال البنوك، والمشافي، وبعض محطات الطاقة والكهرباء، والمصانع .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا: مطاراتنا لم تتأثر ابداً بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة
العطل التقني العالمي يصيب اغلب المطارات التركية والرحلات الجوية
فوضى تطال اغلب المطارات في العالم نتيجة العطل التقني
وسائل إعلام تكشف موعد إنسحاب بايدن من سباق الرئاسة
روسيا تطور سفن إنزال عسكري جديدة لصالح جيشها
عمان: 16 مفقودا بعد انقلاب ناقلة نفط قرب سواحل السلطنة
فرنسا بدون حكومة.. ماكرون يقبل استقالة الحكومة لتتولى "تصريف الأعمال"
تعليق من الكرملين بشأن استعداد ترامب للوساطة في حل الازمة الأوكرانية
باكستان تعلن استشهاد واصابة 34 شخصاً باستهداف مجلس عزاء الامام الحسين في عُمان
خدم في العراق لسنوات.. تعرف على مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس الامريكي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك