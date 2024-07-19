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وسائل إعلام تكشف موعد إنسحاب بايدن من سباق الرئاسة


رجح تلفزيون Newsmax نقلا عن مصادر بالحزب الديمقراطي انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي الأسبوع الحالي، دون ترشيح نائبته كامالا هاريس خليفة له في الانتخابات.

وأوضح المعلق مارك هالبرين عبر تلفزيون "نيوزماكس" نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي، إن بايدن يعتزم سحب ترشحه هذا الأسبوع، وعلى الأرجح يوم الأحد المقبل.

وأضاف: "بايدن لديه خطاب تم إعداده، وسيواصل عمله كالمعتاد. وما يتم تداوله هو أنه لن يرشح أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس خليفة له". 

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس في شيكاغو.

وينظر العديد من المراقبين إلى هاريس على أنها خليفة محتملة لبايدن إذا تنحى.

وتقول الأوساط السياسية وفق "نيوزماكس" إن الديمقراطيين البارزين بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما، كانوا يضغطون على بايدن لإعادة التفكير في ترشحه أمام دونالد ترامب.

وتصاعد الضغط على بايدن بعد أن قدم في مناظرة الشهر الماضي مع ترامب أداء متعثرا وصفه العديد من المراقبين بأنه مروع.

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وسائل إعلام تكشف موعد إنسحاب بايدن من سباق الرئاسة
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