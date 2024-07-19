روسيا تطور سفن إنزال عسكري جديدة لصالح جيشها

أوضحت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا تخطط لتصنيع سفن إنزال عسكري جديدة لصالح الجيش، إذ صرّح مصدر مطلع في مجال الصناعات الدفاعية لوكالة "تاس" الروسية:" قبل نهاية العام الجاري قد يوقع مصنع يانتار الروسي عقدا لتصنيع الزوج الثالث من سفن الإنزال العسكري في إطار المشروع 11711. السفن الجديدة ستكون نسخا محدثة عن السفن التي تم تصنيعها سابقا في إطار المشروع المذكور".

يوجد في خدمة الجيش الروسي حاليا سفينتا إنزال عسكري، تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي 11711، هما "إيفان غرين" و"بيوتر مرغونوف"، ويبلغ طول كل واحدة منهما 120 مترا، وعرضها 16.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 5000 طن تقريبا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وطاقم كل سفينة يتكون من 100 شخص.

وبدأ مصنع "يانتار" الروسي عام 2019 بتصنيع سفينتين أخريين في إطار المشروع 11711، هما "فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشين"، يتراوح مقدار إزاحتهما للمياه ما بين 7-8 آلاف طن، ويتم تطوير هاتين السفينتين لصالح أسطول المحيط الهادئ التابع للجيش، وستكون كل سفينة قادرة على حمل ما يصل إلى 13 دبابة، أو 36 ناقلة جند مدرعة ومركبة مشاة قتالية، بالإضافة إلى كتيبة من مشاة البحرية، حيث يتم تسليح كل سفينة برشاشي AK-630 من عيار 30 ملم، ورشاش من نوع АК-630М-2، وستحمل على متنها مروحية البحث والإنقاذ Ka-27 أو مروحية من نوع Ka-29.