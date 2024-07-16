عمان: 16 مفقودا بعد انقلاب ناقلة نفط قرب سواحل السلطنة

أكد مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، أن جميع أفراد طاقم ناقلة النفط التي تحطمت بالقرب من سواحل السلطنة، والبالغ عددهم 16 شخصا ما زالوا مفقودين، مشيرا إلى أن البحث عنهم مستمر.

وفي بيان نشره المركز عبر صفحته على منصة "إكس"، قال إنه "تعقيبا على حادثة انقلاب ناقلة النفط التي ترفع علم جزر القمر جنوب شرقي رأس مدركة، فإن المعلومات الحالية تشير إلى أن اسم ناقلة النفط "بريستيج فالكون"، وطاقم الناقلة مكون من 16 شخصا بينهم 13 من الجنسية الهندية، و3 من الجنسية السريلانكية".

وأضاف البيان أن "طاقم الناقلة البحرية لا يزال مفقودا مع استمرار جهود البحث والإنقاذ المشتركة للعثور عليه".

وكان مركز الأمن البحري قد أعلن في وقت سابق، انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرقي رأس مدركة بولاية الدقم، مؤكدا تفعيل عملية "بحث وإنقاذ" بالتنسيق مع الجهات المعنية.