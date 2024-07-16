تعليق من الكرملين بشأن استعداد ترامب للوساطة في حل الازمة الأوكرانية

رأى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، أنه من المبكر الحديث عن احتمال أن يكون المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وعلق بيسكوف في مؤتمر صحفي، على تقارير حول استعداد ترامب لأن يصبح وسيطاً في حل الصراع الأوكراني قائلا إن "هناك الكثير من التكهنات، الآن (دونالد ترامب) مرشحا للرئاسة الأمريكية، لذلك دعونا ننتظر نتيجة الانتخابات. الناخبون الأمريكيون سيقررون مستقبلهم، وهذا الأمر يعنيهم".

وردا على مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية، اكد بيسكوف أن "(تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية) مصدر قلق للناخبين الأمريكيين، نحن لم نتدخل قط ولن نتدخل بالعمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بمحادثات السلام مع أوكرانيا، بين بيسكوف، أن "الديناميكيات في أوكرانيا آخذة في التغيير وتدريجيا سيكون هناك المزيد من الذين يؤيدون المفاوضات مع روسيا".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن ممثل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ترصد محاولات روسية مزعومة للتأثير على الناخبين الأمريكيين وتشويه سمعة سياسيين محددين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بيسكوف أن "غالبية الأوكرانيين ما زالوا يعارضون المفاوضات مع روسيا وهناك في أوكرانيا آلة تعمل لخداع السكان"، مشيرا إلى أنه "يتم خداع الناس (في أوكرانيا) وغسل أدمغتهم وتُؤجج المشاعر القومية والكراهية لكل شيء روسي، وتحريضهم على المشاعر القومية بالمعنى السيئ للكلمة، وهم يساهمون في انتشار هذه الجراثيم النازية في البلاد، ومع ذلك لا تزال هناك مثل هذه النسبة المئوية. هذه أرقام مثيرة للاهتمام، وتتحدث بالفعل عن الكثير".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن ممثل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ترصد محاولات روسية مزعومة للتأثير على الناخبين الأمريكيين وتشويه سمعة سياسيين محددين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية.