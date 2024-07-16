باكستان تعلن استشهاد واصابة 34 شخصاً باستهداف مجلس عزاء الامام الحسين في عُمان

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، أن 4 مواطنين على الأقل استشهدوا بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين في هجوم مسلح على مجلس عزاء عاشورائي في سلطة عُمان.

من جهتها أفادت الشرطة العمانية باستشهاد أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح ليل الاثنين الثلاثاء في عملية إطلاق نار بمحيط أحد المساجد في مسقط.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

وصباح الثلاثاء، كانت المنطقة لا تزال مطوقة أمنيا وقد تعذر على المصورين والصحفيين الوصول إليها، حسب ما أفاد مصور متعاون مع وكالة فرانس برس.

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".

ونشرت حسابات ووسائل إعلام عدة مقاطع فيديو تحققت وكالة فرانس برس من صحتها، تظهر أشخاصا يتفرقون وسط دوي طلقات نارية قرب مسجد الإمام علي (ع)، وهم يهتفون "يا حسين".

وكانت السفارة الباكستانية لدى مسقط قد نشرت مقطع فيديو دعا فيه السفير الجالية الباكستانية في السلطنة إلى التعاون مع السلطات المحلية وتجنب الذهاب إلى موقع إطلاق النار.