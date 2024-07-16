سفارة أمريكا في سلطنة عُمان تصدر تنبيها أمنيا

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، إنذارا أمنيا للمواطنين الأمريكيين بعد إطلاق نار في منطقة وادي الكبير القريبة منه.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة في سلطنة عمان، الثلاثاء، عن وقوع إطلاق نار في منطقة الوادي الكبير أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال بيان للسفارة الأمريكية: "يجب على المواطنين الأمريكيين أن يظلوا يقظين، وأن يراقبوا الأخبار المحلية ويلتزموا بتوجيهات السلطات المحلية".

وأضافت السفارة أنه سيتم إلغاء مواعيد التأشيرات المقررة، الثلاثاء، كإجراء احترازي من أجل السلامة.

وقالت السفارة: "تم إلغاء مواعيد التأشيرات في السفارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بسبب احتياطات السلامة التي أعقبت إطلاق النار في وادي الكبير. وقد تستأنف العمليات العادية، الأربعاء 16 يوليو/تموز. وسيتم إعادة جدولة جميع مواعيد التأشيرات المقررة، الثلاثاء، 15 يوليو".