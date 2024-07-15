الدفاعات الروسية تسقط 28 مسيّرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه تم تحييد 15 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق القرم، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة ليبيتسك.

وفي وقت لاحق، أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم بريانسك تدمير مسيرتين أوكرانيتين أخريين دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما أعلن حاكم كورسك أليكسي سميرنوف إسقاط 3 مسيرات هذا الصباح أيضا.

بدوره، ذكر حاكم مقاطعة اوريول أندريه كليتشكوف أنه تم صباح اليوم تحييد طائرة معادية بدون طيار فوق أراضي المقاطعة بوسائل الحرب الإلكترونية، دون وقوع إصابات أو أضرار