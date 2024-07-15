ترامب يعلق على محاولة اغتياله: كان يفترض أن أكون ميتا

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على محاولة اغتيالة، فيما اكد أنه كان يفترض أن أكون ميتا.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه "كان يفترض أن أكون ميتا والتجربة كانت سريالية".

وأضاف ترامب للصحيفة من طائرته في طريقه إلى ميلووكي لحضور المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري حيث من المقرر أن يؤكَّد ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني انه "لم يكن من المفترض أن أكون هنا، كان يفترض أن أكون ميتا".

وتابع ترامب أنه "لو لم يمل رأسه قليلا إلى اليمين لقراءة رسم بياني حول المهاجرين غير الشرعيين أثناء إلقاء خطابه في التجمع الانتخابي، لكان مات"، مبينا انه "بفضل حسن الحظ، أو بفضل الله، كثر يقولون إنني ما زلت هنا بفضل الله".

واشاد ترامب بعملاء الخدمة السرية في قتل المنفذ، مؤكدا "أردوه برصاصة واحدة بين عينيه. قاموا بعمل رائع. إنه أمر سريالي بالنسبة إلينا جميعا".

وبين إنه "يعكف على إعادة كتابة الخطاب الذي أعده لإلقائه في مؤتمر الحزب الجمهوري بعد محاولة اغتياله"، موضحا أنه أعد "خطابا قاسيا جدا عن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن الرهيبة لكنني رميته لاستبداله بخطاب يوحد بلادنا".

واحتلت صورة ترامب رافعا قبضته بعد إطلاق النار عليه فيما كان عناصر من جهاز الخدمة السرية يرافقونه، عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.