بايدن يطمئن على صحة ترمب

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاحد، الاطمئنان على صحة الرئيس السابق دونالد ترمب بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا وادت الى اصابته.

وقال بايدن في تصريح له"تحدثت الليلة الماضية مع ترمب واطمأننت على صحته"، مبينا ان "ما حدث لترمب أمس لا يعبر أبدا عن قيم أمريكا ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدا".

وأضاف "لا مكان في أمريكا لمثل هذا العنف فهذه ليست قيم بلادنا"، لافتا الى ان "إف بي آي يتولى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار في بنسلفانيا ولا تفاصيل لدينا حتى الآن".

وذكر "أصدرت أوامري لتعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدا"، لافتا الى "اننا سوف نعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترمب".