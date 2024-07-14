إصابة ترامب بإطلاق النار في تجمع انتخابي

أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الإميركية في خبر عاجل "إصابة ترامب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي لترامب"، وفقما نقلت "رويترز".

بدورها، قالت "فوكس نيوز" نقلا عن البيت الأبيض: "الرئيس بايدن تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب".

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية أنه "فتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

الى ذلك، كشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن وضعه بعد إصابته في حادث إطلاق نار بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونغ إن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في منشأة طبية.

وأضاف تشونغ: "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع".