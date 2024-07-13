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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 2075 جنديا خلال 24 ساعة


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت نحو 2075 جنديا، خلال العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وأضافت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد عدة هجمات على محاور: /خاركوف، ولوغانسك، ودونيتسك، وزابوروجيه، وخيرسون/، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأوضح التقرير ،أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز /ATACMS/، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز /S-200/، و6 صواريخ من طراز /HIMARS/، بالإضافة إلى إسقاط 17 طائرة بدون طيار".

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