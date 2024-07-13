الصين تتهم أمريكا بالتدخل الصارخ في شؤونها الداخلية!

قالت الخارجية الصينية إن مشروع القانون للمساعدة في حل النزاع التبتي- الصيني الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية، حيث أشارت الخارجية الصينية، في بيانها المنشور اليوم على موقعها الرسمي، إلى أن بكين تعرب عن احتجاجها الشديد في هذا الخصوص.

وبحسب البيان الصيني، وقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون المذكور أعلاه، يوم أمس 12 يوليو.

وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن الوثيقة الأمريكية الجديدة، تنتهك التزامات السلطات الأمريكية، وتنتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتشكل تدخلا فظا في الشؤون الداخلية للصين، وتجلب الضرر الجدي لمصالح الصين وترسل إشارة خاطئة تماما إلى القوى الداعية إلى استقلال التبت.

وأوضح البيان بأن الجانب الصيني، قدم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وصارمة للولايات المتحدة.

كما أكد بيان الخارجية، على أن التبت كانت جزءا من الصين منذ العصور القديمة، وشؤون التبت هي شؤون داخلية صينية فقط، ولن تسمح بكين بأي تدخل خارجي فيها. وقال البيان إن أي محاولات من قبل أي قوة لاحتواء وقمع الصين باستخدام التبت "لن تكلل بالنجاح أبدا".

ولفتت الخارجية الصينية إلى أنه إذا استمرت واشنطن في التصرف دون مراعاة لآراء الآخرين، فإن الجانب الصيني سيتخذ بحزم إجراءات فعالة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية.