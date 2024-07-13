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بيان هام للأمم المتحدة بخصوص إنهاء حرب غزة


صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في قطاع غزة، ودعا الأطراف إلى التوصل لاتفاق.

وذكر غوتيريش على منصة إكس، حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة.. حان الوقت لكي تظهر الأطراف الشجاعة السياسية والإرادة السياسية للتوصل في النهاية إلى اتفاق.

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تبدأ بـوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أن إسرائيل وحركة "حماس" وافقتا على إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف مطالب جديدة على اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى إحباطها.

بالمقابل، اتهمت حركة حماس نتنياهو بـالمماطلة وقالت في بيان لها، الاحتلال يواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت من أجل إفشال هذه الجولة من المفاوضات كما فعل في الجولات السابقة.

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