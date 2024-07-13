مسعود بزشكيان: سأحث الدول العربية على استخدام كافة السبل من أجل وقف إطلاق النار في غزة

صرّح الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أنه يعتزم حث الدول العربية على استخدام كافة الأذرع من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر بزشكيان في ما أسماه "رسالته إلى العالم"، التي نشرتها صحيفة "طهران تايمز"، يوم الجمعة: "بمثابة الخطوة الأولى ستحث إدارتي الدول العربية المجاورة لنا على التعاون واستخدام كافة الأذرع السياسية والدبلوماسية لتجعل الأولوية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، يهدف إلى وقف المجزرة ومنع اتساع رقعة النزاع".

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب: "علينا أن نعمل جاهدين لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده والذي دمر حياة أربعة أجيال من الفلسطينيين".

وأضاف: "وفي هذا السياق أريد أن أشدد على أنه من واجب جميع الدول أن تتخذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، وليس لمكافآتها من خلال تطبيع العلاقات مع مدبريها".