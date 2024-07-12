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تعيين محمد جواد ظريف رئيساً للمجلس الإستراتيجي الإيراني للفترة الانتقالية


أصدر الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، مرسوماً رئاسياً هو الأول له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، عيّن فيه وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كرئيس للمجلس الستراتيجي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة.

وقال ظريف في تصريح صحفي، إنه "تم تعيين خمسة أشخاص أعضاء في اللجان الخاصة بالمجلس الإستراتيجي للحكومة الجديدة".

وبحسب تقارير صحفية فإن مهمة هذا المجلس ستكون اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية والحكومية في حكومة بزشكيان.

وأضاف ظريف، أنه "لم تتم مراجعة أي مرشح لشغل أي منصب بما في ذلك النائب الأول للرئيس الإيراني".

ونفى "بشدة الإشاعة التي تقول إن شخصيات مثل الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، مارست ضغوطاً على هذه العملية".

وكشف ظريف عن اجتماع سيعقد يوم غد السبت لرؤساء اللجان في المجلس الستراتيجي للحكومة الجديدة لتحديد مهام اختيار المرشحين لشغل مناصب حكومية"، مبيناً أن "عملية فحص المرشحين بكل شفافية لم تبدأ بعد وستكون نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تشكيل مجلس صنع سياسات حكومة بزشكيان برئاسة محمد رضا عارف وعضوية محمد جواد ظريف وأربعة آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون مقربون من الإصلاحيين.

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تعيين محمد جواد ظريف رئيساً للمجلس الإستراتيجي الإيراني للفترة الانتقالية
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