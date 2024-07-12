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رئيس وزراء بريطانيا: لندن لن تقلد موقف واشنطن حول الاعتراف بفلسطين


قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة لن تتبع مسار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

جاء ذلك خلال رده على سؤال، عما إذا كان سيتخذ قرارات بشأن الاعتراف بفلسطين قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ونقلت صحيفة إندبندنت كلام ستارمر من خطابه في المؤتمر الذي أعقب قمة الناتو في واشنطن: "أما فيما يتعلق بسياستنا فأنا سأحددها ولن أتبع مسار أي أحد".

وأضاف ستارمر أنه ناقش خلال القمة مع القادة الآخرين، الصراع في قطاع غزة، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي يونيو الماضي، اعتمد البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف بالدولة الفلسطينية، واعترفت إيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بدولة فلسطين في 28 مايو. وقبل ذلك، تم الاعتراف بفلسطين من قبل تسع دول في الاتحاد الأوروبي. واتخذت ثماني دول ــ بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والمجر، ومالطا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا ــ هذه الخطوة في عام 1988، قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والسويد في عام 2014.

في وقت سابق، قالت مؤسسة Declassified UK البريطانية إن أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء البريطاني الجديد تلقوا تمويلا من مانحين مؤيدين لإسرائيل.

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