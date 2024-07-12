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وكالة بلومبيرغ: بايدن ارتكب خطأين فادحين خلال ساعتين قد يكلفانه كثيرا


 

ذكرت وكالة بلومبيرغ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بأنه سيبقى في السباق الرئاسي لعام 2024، لكن خطأين فادحين في غضون ساعتين عمقا المخاوف بشأن قدرته العقلية التي تهدد حملته، حيث بيّنت أن بايدن (81 عاما) رأى أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع فرصة لطمأنة الحلفاء الذين ظلوا قلقين لمدة أسبوعين بشأن قدراته بعد أول أداء له في المناظرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت أنه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي دعا فيه بايدن الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي لإلقاء كلمته مخاطبا بـ "الرئيس بوتين"، ومن ثم تحدث عن نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب"، انضم ثلاثة ديمقراطيين آخرين على الأقل من مجلس النواب إلى القائمة المتزايدة من أعضاء الكونغرس الذين يدعون بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال أحد المندوبين في القمة عقب مؤتمر صحفي إن زعيم بلاده يشكك في قدرة بايدن على تجاوز الأزمة التي نشأت بعد أدائه الضعيف في المناظرة مع ترامب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض مستشاري الرئيس ناقشوا طرقا لإقناعه بالتنحي عن منصبه كمرشح وأن حملته كانت تستطلع آراء الناخبين حول منافسة افتراضية وجها لوجه بين ترامب، ونائب بايدن، كامالا هاريس.

ونقلت عن مصادر مقربة من بايدن، أن تدهور صحة الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة، وبعد مناظرته الكارثية مع ترامب، أصبح الأمر أكثر إثارة للقلق.

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