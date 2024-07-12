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الصحة العالمية، كورونا لا يزال يقتل 1700 إنسان أسبوعيًا


صرّحت منظمة الصحة العالمية، بان كوفيد-19 لا يزال يفتك بنحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم، مطالبة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة الى مواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.

وأوضح المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ان خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات، لافتا الى انه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة.

وأضاف توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاحات مضادة لكوفيد-19 في غضون 12 شهرا من آخر جرعة لهم. 

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من سبعة ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير. كما أدى كوفيد-19 إلى ضعف اقتصادي في كثير من الدول وشل الأنظمة الصحية.

وأعلن تيدروس نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية في أيار 2023 بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان ب‍الصين أواخر 2019.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.

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الصحة العالمية، كورونا لا يزال يقتل 1700 إنسان أسبوعيًا
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