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وزير الداخلية الكويتي يوضح سبب عدم موافقته على إقامة الخيم خارج الحسينيات!


تحدث وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن السبب في عدم موافقته على إقامة الخيم خارج الحسينيات، مؤكدا ان هذه الخطوة تأتي حفاظا على رواد الحسينيات

وأكد  الشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، "تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير"، مشددا على "تطبيق رؤية أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يحرص دائما على تطبيق القانون".

وأوضح أنه لم يوافق على إقامة الخيم منعا لأي حادث قد يحدث أو محاولات لإشعال النيران من المندسين، وأن هذه الخطوة تأتي حفاظا على رواد الحسينيات.

ونفى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن تكون هذه الإجراءات موجهة ضد أحد أو لمنع أحد من إقامة الشعائر وإنما هو تفعيل للقانون، لافتا إلى أن الجميع أحرار في ممارسة شعائرهم وفق القانون.

وفي إطار الحديث حول تأمين الحسينيات في شهر المحرم، علق وزير الداخلية الكويتي قائلا: "بدأنا في عملنا ولم نقم بأي إجراء مخالف للقانون، وإخواننا الشيعة ولدنا وتربينا معهم وهم ليسوا بالغرباء عن الكويت بل هم أبناء الكويت وليسوا دخلاء عليها وما يحدث أمور تنظيمية لا أقل ولا أكثر، وأعتقد أن الإخوة الشيعة مرتاحون لهذه الإجراءات، أما أن يتحدث شخص أو شخصان فهذه ليست مشكلة".

وشدد على أن "الشعب الكويتي برمته شيعة أو سنة متعايشون مع بعضهم البعض منذ سنوات وليس من فترة قريبة".

وجاء ذلك خلال زيارة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح برفقة وزير الداخلية في العراقي الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى ديوان بوخمسين، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ومن الجدير بالذكر أنه يوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، تعليمات لأصحاب الحسينيات، موضحة أنه يجب عليهم "الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع".

وأكدت أنه  "سيتم إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات"، لافتة إلى أن "على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع".

 

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