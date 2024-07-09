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أمين عام الناتو: الحرب في أوكرانيا أظهرت ثغرات في الجاهزية القتالية للناتو


أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحرب في أوكرانيا أظهرت ثغرات كبيرة في الجاهزية القتالية لحلف الناتو وقدرة قواته على التفاعل فيما بينها، حيث ذكر ستولتنبرغ خلال منتدى للصناعات العسكرية على هامش قمة الناتو في واشنطن، يوم الثلاثاء، إن "واقع الحرب في أوكرانيا أظهر ليس فقط أن مخزوناتنا وقدراتنا الإنتاجية قليلة للغاية، بل وأظهر ثغرات كبيرة في قدرة قواتنا على التفاعل فيما بينها".

وتابع قائلا إن "المثال الأبرز على ذلك هو اللواء الألماني الهولندي الذي كان يجب أن يكون مستعدا للعمل المشترك، ولكن في الواقع تبين أن القذائف من عيار 155 ملم التي تمتلكها هولندا غير صالحة لاستخدامها في مدافع الهاوتزر الألمانية وبالعكس".

وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف لا يعتزم اتخاذ القرارات بشأن زيادة النفقات الدفاعية والطلبات الدفاعية لتحفيز الصناعة العسكرية فحسب، بل وسيعرض إمكانيات جديدة للصناعة المشتركة للأسلحة من قبل مختلف الدول في الحلف.

ومن الجدير بالذكر أن العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف قمة حلف الناتو خلال الفترة بين 9 و11 يوليو، التي من المتوقع أن تبحث دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.

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