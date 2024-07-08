أردوغان يتوجه يوم غد إلى واشنطن لحضور قمة الناتو

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم غد الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي /الناتو/ .

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها اليوم أن زيارة أردوغان إلى واشنطن ستبدأ يوم 9 / تموز الجاري وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

وبحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية سيعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء الدول والحكومات المشاركين على هامش القمة التي تصادف الذكرى 75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت في بيانها أنه سيجري خلال القمة تبادل وجهات النظر حول جهود حلف الناتو بمجال الردع والدفاع في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدّد جغرافيته، وكذلك الوضع في أوكرانيا ودعمها.

ومن المقرر أن تبحث قمة زعماء الناتو ايضا خطوات مكافحة الإرهاب، كأحد التهديدات الرئيسية للحلف، وسيحضر الجلسات ذات الصلة زعماء شركاء الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ورئيس أوكرانيا وممثلو الاتحاد الأوروبي .