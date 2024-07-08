الرئيس الفرنسي يرفض قبول استقالة رئيس وزرائه ويطلب منه البقاء في منصبه

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، استقالة غابرييل أتال رئيس الوزراء، وطلب منه البقاء في منصبه مؤقتا بعد نتائج الانتخابات في ضوء تصدر التحالف اليساري الجديد المشهد دون الحصول على الأغلبية المطلقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "طلب الرئيس من غابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى مكتب الرئيس لتقديم استقالته بعد الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار في برلمان معلق".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية اعلنت، اليوم الاثنين، عن الأرقام الرسمية لنتائج التصويت في الجولة الثانية التي فازت بها الأحزاب والتكتلات في انتخابات الجمعية الوطنية".

وبحسب النتائج النهائية لوزارة الداخلية فإن الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة حصلت على 178 نائبا لتصبح المجموعة الأولى في الجمعية.

وتحالف معا الرئاسي حل ثانيا وحصل على 156 نائبا فقط بعد أن كان لديه أغلبية قبل حل الرئيس، إيمانويل ماكرون، الجمعية الوطنية".

ويأتي حزب التجمع الوطني في المركز الثالث بـ 142 نائبا. ويأتي بعد ذلك الجمهوريون ومختلف المرشحين اليمينيين، الذين ينسب إليهم 66 مسؤولا منتخبا. فيما هناك 35 نائبا من أحزاب عدة صغيرة أو مستقلين "