الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1940 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1940 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 راجمات صواريخ خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: "وجهت قواتنا ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية الأوكرانية وقواعد الطيران الحربي، وعززت قوات /الشمال/ مواقعها وصدت 3 هجمات، وتم القضاء على 1940 عسكريا و3 راجمات صواريخ".

وأضافت,أنه تم أيضا، إسقاط 30 مسيرة وتدمير دبابتين و3 مستودعات للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 27 شخصا وإصابة 100 آخرين، في هجوم صاروخي روسي واسع النطاق على مدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف".