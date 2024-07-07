أردوغان: تركيا تنتظر من الرئيس السوري بشار الاسد اتخاذ خطوة لتحسين العلاقات معها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : أن بلاده تنتظر من الرئيس السوري بشار الأسد اتخاذ خطوة لتحسين العلاقات معها، حتى تستجيب "بالشكل المناسب".

واضاف اردوغان في تصريح صحفي اليوم الأحد على متن الطائرة خلال عودته من العاصمة الألمانية برلين بعد حضوره مباراة منتخبي تركيا وهولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) : وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب".

وأوضح أنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاربة بشأن اللقاء بين أردوغان والأسد، كما أن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لديه مقاربة أيضا .

وقال اردوغان : " نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا سوريا ؟".

واضاف :"سنوجه دعوتنا إلى الأسد وقد تكون في أية لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية-السورية إلى ما كانت عليه في الماضي"