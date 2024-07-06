سماحة السيد الخامنئي يعلق على فوز بزشكيان: أجرينا انتخابات حرة وشفافة

اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، على استغلال طاقات البلاد العديدة من قبل الرئيس المنتخب من أجل راحة الشعب والتقدم.

وقال سماحته في كلمة له بمناسبة اعلان النتائج للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ان "ايران أجرت جولتي انتخابات بحرية وشفافية خلال أسبوع واختارت رئيسها بغالبية الأصوات"، مشددا على ان "إيران استطاعت تنظيم الانتخابات الرئاسية في فترة قصيرة وإجراء انتخابات حرة وشفافة".

وأضاف "أهنئ الشعب الإيراني والرئيس المنتخب على هذا الفوز"، داعيا الجميع إلى "التعاون لأجل ازدهار البلاد وعزتها".

واكد سماحته على "استغلال طاقات البلاد العديدة من قبل الرئيس المنتخب من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد، على خطى الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، إن "مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها".

وأضاف ان "مسعود بزشكيان حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، فيما حصل منافسه سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا".

ولفت إسلامي إلى أنه جرى فرز 30 مليونا و573 ألفا و931 صوتا، وأن نسبة التصويت بلغت 49.8٪، متجاوزة نسبة التصويت في الجولة الأولى.