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بيزشكيان يقطع وعدا لمنافسيه السياسيين عقب فوزه في انتخابات الرئاسة


وصف مسعود بيزشكيان منافسيه السياسيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي انتهت بفوزه عن الجناح الإصلاحي بأنهم أشقاء له، ووعد بمدّ يد الصداقة للجميع.

ونقلت وكالة أنباء "نور" عن بيزشكيان الذي تصدر نتائج انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14، قوله: "سأمد يد الصداقة للجميع وسأشرك الجميع في تنمية البلاد. المنافسون هم إخوتي".

وأكد بيزشكيان، الرئيس التاسع المنتخب للشعب الإيراني: "سنمنح الصداقة للجميع لاجتذاب الجميع في سبيل الارتقاء بالبلاد. المنافسون هم إخواننا".

وذكر المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بيزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

يشار إلى أن بزشكيان من مواليد سبتمبر 1954 لأب إيراني أذربيجاني وأم إيرانية كردية.

هو طبيب جراحة قلبية، وسياسي إصلاحي إيراني.

بدأت رحلته السياسية عندما انضم إلى إدارة محمد خاتمي وشغل منصب وزير الصحة في إيران بين عامي 2001-2005.

ويُعرف بزشكيان بتأييده القوي للحرس الثوري الإيراني، هو مدرس قرآن، وعضو فاعل في جمعية الصداقة الإيرانية التركية.

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