أول تعليق لـ كير ستارمر: بريطانيا بحاجة لإعادة اكتشاف هويتها

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الجمعة، ان بلاده بحاجة إلى إعادة اكتشاف هويتها والانخراط في علمية إعادة ضبط أوسع، وذلك في كلمته الأولى من أمام مكتبه في 10 داوننغ ستريت بمدينة لندن.

واستقبله في داوننغ ستريت حشد كبير من المساعدين والمؤيدين المبتهجين بعد قبوله رسميا دعوة الملك ليصبح رئيسا للوزراء.

ووعد ستارمر "بالعمل جاهدا لاستعادة الثقة في السياسة وخدمة جميع الناخبين".

وأضاف: "من الواضح للجميع بالتأكيد أن بلادنا تحتاج إلى إعادة ضبط أكبر، وإعادة اكتشاف هويتنا، لأن إحدى أعظم نقاط القوة في هذه الأمة كانت قدرتنا على الإبحار دائما إلى مياه هادئة مهما بلغت شدة العواصف على مدار التاريخ".

وتابع حديثه قائلا: "أعطيتمونا تفويضا واضحا، وسنستخدمه لتحقيق التغيير".