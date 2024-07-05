تصويت حتى منتصف الليل.. إيران تثبّت "التمديد الأخير" لجولة الاعادة

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، محسن إسلامي، مساء اليوم الجمعة، (5 تموز 2024)، عن ثالث تمديد لفترة التصويت في الانتخابات ضمن الجولة الثانية.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي مقتضب "بأمر من وزير الداخلية تم تمديد فترة التصويت حتى الساعة 12 من منتصف الليل (مساء الجمعة)".

وبذلك يكون هذا ثالث تمديد يتم الإعلان عن وهو الأخير بموجب قانون الانتخابات الإيراني الذي يؤكد على عدم ذهاب الانتخابات إلى اليوم الثاني.

ويتنافس كل من المرشح مسعود بزشكيان ومنافسه سعيد جليلي على منصب رئاسة الجمهورية في الجولة الثالثة