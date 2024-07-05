الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة لانتخاب رئيس البلاد

فتحت مراكز الاقتراع في إيران، اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الـ14، المبكرة، في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، بدأت عملية اقتراع الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر استمرار عملية الاقتراع حتى الساعة الـ12 من مساء اليوم في حال تم تمديدها.

يأتي ذلك بعد عدم حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى التي جرت الجمعة الماضية.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قد قررت يوم السبت الماضي، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".

وقالت الداخلية الإيرانية، حينها، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".

وخلال التصويت، حثّ قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".

وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.